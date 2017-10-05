Seri katil Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet !

Türkiye'nin ilk seri katili olarak tanınan Atalay Filiz hakkında istenen ceza belli oldu.

3 kişinin cinayet zanlısı olarak aranan ve günler sonra yakalanan Atalay Filiz için ağırlaştırılmış müebbet istendi.Atalay Filiz'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin yargılanan Atalay Filiz için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Son olarak Atalay Filiz'in avukatının sunduğu dilekçeye göre, cezaevindeki odasında dışkı ve idrarını biriktirmeye başladığı, durumu fark eden gardiyanların ise Fiiz'i dövdüğü iddia edilmişti.