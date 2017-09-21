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Seren Serengil'den Gülben Ergen'e ağır sözler ! 'Ar damarı olsun '

Gülben Ergen'in sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Seren Serengil'den çok sert sözler geldi.Serengil, Gülben Ergen'in sosyal medyada yaptığı açıklamanın ardından adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:29
Seren Serengil'den Gülben Ergen'e ağır sözler ! 'Ar damarı olsun '

İzmirli evli bir adamla ilişki yaşadığına dair haberlerin çıkmasının ardından bir süre sessizliğini koruyan Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve aşk iddialarını yalanlamıştı. Ergen ayrıca şimdilerde sözcülüğünü yaptığı organ bağışı kampanyasıyla ilgili de bir atıfta bulunmuş ve ‘Yalan yazmaktan bıkmayan insancıklar, organ bağışlasalar da bir faydaları olsa’ şeklinde bir göndermede bulunmuştu. Ergen’in bu göndermesi yanıtsız kalmadı ve Seren Serengil sosyal medya hesabından ona benzer bir yanıt verdi. Ayrıca uzunca da bir metin paylaştı. İşte Seren

İşte Serengil’in o paylaşımı ve satırları:

“Evliyken evli bir adama mektuplar yazan, ilişki yaşayan, dernek sahibi, çocuklarının arkasına her olayda sığınan kıymetli anne… O yazdığın adamın da bir karısı bir çocuğu vardı. ‘Evden ayrılacaksın, boşanacaksın!’ diye direttiğin adamın da bir evladı bir de seven eşi vardı. Sana bir şey söyleyeyim mi… Ben susmam, ben yemin ettim… Şu Türkiye’ye senin o gerçek yüzünü göstertmeye ama Allah o kadar büyük ki benim bir çaba sarfetmeme gerek kalmıyor. Çekirge onuncu sıçrayışta yakalandı artık. ‘Seren’i susturttum’ demişssin vicdanını da susturabildin mi peki? Bana yaptıklarını, Yeşim’e yaptıklarını, eski eşinin eşine yaptıklarını sindirebildin mi? Sen kötüsün çekirge! Ama cennette cehennemde bu dünyada… Hep seni kıskanıyoruz hep sana takıntılıyız hep iftira atıyoruz diye kandırdın yıllarca herkesi, hepimizin canını yaktın… Şimdi başka bir kadının canını yakmana izin vermeyeceğim. Vermemeliyiz! Instagram yönetimini de arattır şimdi hesabımı kapatsınlar. Benim hesabım kapanır da seninkileri kim kapatacak bakalım”

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