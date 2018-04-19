ŞENOL GÜNEŞ HASTANEYE GETİRİLDİ

Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL,()

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fulya'da bulunan özel bir hastaneye getirildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının 57'nci dakikasında kafasına isabet eden bir yabancı madde ile yerde kalan Şenol Güneş, maçın oynandığı Ülker Stadyumu'ndan ambulansla ayrılarak Fulya'da bulunan özel bir hastaneye getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar da teknik direktörleri Güneş'i desteklemek için hastane çevresinde toplandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da deneyimli çalıştırıcının bulunduğu hastaneye gelerek Güneş'e destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şenol Güneş'in ambulanstan indirilişi

- Hastaneye girişi

- Taraftarın tezahüratlarla Güneş'e destek olması