Şemdinli'den Acı Haber: 8 Şehit!

Bu sabah saatlerinde hava koşullarından faydalanarak Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. TSK, çatışmanın Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde sınırın sıfır noktasında, terör örgütü mensuplarının saldırı girişimi esnasında yaşandığını duyurdu. 6 askerin ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu çatışmada, biri ağır 2 asker yaraandı. Helikopter desteği ile başlatılan operasyonda, 5 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Bölücü terör örgütü tarafından, yoğun sis ve olumsuz hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada, altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.' denildi.

Bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu Köyü'nde defnedileceği belirtildi.