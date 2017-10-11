'Şemdinli Davası' Mahkumları Serbest Bırakıldı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 yılında Umut Kitapevi'nin bombalanması ile ilgili görülen ve kamuoyunda 'Şemdinli Davası' olarak bilinen davada, mahkum edilen sanıkların avukatları, dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya’nın davaya dönük itiraflarının ardından yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu.

Yeniden yargılanma talebini kabul eden Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkum edilen sanıklar Astsubay Ali Kaya, Özcan İldeniz ve PKK itirafçısı Veysel Ateş’in, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, cezaevine yazı gönderdi.