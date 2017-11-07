Selin Şekerci sosyal medyada Emine Erdoğan'dan özür diledi !

Ekranların sevilen oyuncusu Selin Şekerci geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiğini ve bundan dolayı pişman olduğunu açıklayarak sosyal medya hesabı üzerinden Emine Erdoğan'dan özür dilediğini açıkladı.

Selin Şekerci , Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ; "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Selin Şekerci'nin oynadığı dizi ve filmleri ;

2015 - Acı Aşk (Sude) (TV Dizisi)

2014 - Kaçak Gelinler (Şebnem) (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Benim İçin Üzülme (Irmak) (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Mira) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Leyla ile Mecnun (Şekerpare) (TV Dizisi)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Canım Abi (Selin'in ablası) (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Melekler Korusun(Özgür) (TV Dizisi)

2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Feyza) (TV Dizisi)

2006 - Sağır Oda (TV Dizisi)