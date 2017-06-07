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Selahattin Demirtaş'ın Duruşmaya Getirilme İsteği Reddedildi

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki duruşmada doğrudan ifade alınmasına gerek görmedi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 14:32
Selahattin Demirtaş'ın Duruşmaya Getirilme İsteği Reddedildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Sancaktepe'de 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, avukatların Demirtaş'ın bir dahaki duruşmada hazır edilmesi yönündeki talebini, Demirtaş'ın bir önceki duruşmada SEGBİS sitmeni ile savunmasını verdiği gerekçesi ile kabul etmedi.

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen  davanın ikinci duruşmasına, Demirtaş'ın avukatları Bahri Bayram Belen, Güneş Yağcı, Yıldız İmrek, İlknur Alcan ile müştekiler Star Medya Yayıncılık A.Ş., Dinamik Radyo Televizyon A.Ş., ve Bahadır Saraçgil'in avukatları Betül Pınar Üstünbaş, ile Sibel Sacide Tunç katıldılar.

Söz alan Demirtaş'ın Avukatı Yıldız İmrek, müvekkiline yüklenen eylemin Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında yasama sorumsuzluğu içerisinde yer aldığını belirterek, "Müvekkilimizin savunmasını bizzat, doğrudan ve yüz yüzelik ilkesi doğrultusunda duruşmada bizzat hazır bulundurularak savunmasının alınmasını talep ediyoruz. Müvekkilimiz de savunmasını doğrudan yüz yüze yapmak istiyor. Bu nedenle bulunduğu cezaevine müzakere yazılmasını istiyoruz" dedi.

Hakim Uğur Şentürk, sanığın bir önceki celse SEGBİS sistemi ile savunmasını yaptığını, vareste talebinde bulunduğunu, vareste talebinin de mahkemece kabul edildiğini gerekçe göstererek  Avukat İmrek'in, bir dahaki duruşmada bizzat hazır edilmesi yönündeki talebini reddetti.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimler öncesi Sancaktepe'de düzenlenen mitingde bir konuşma yaptığı, eline Star Gazetesi'ni alarak salladığı, bu konuşmadan sonra 19 Temmuz 2015 tarihinde şikayetçilere ait Star Medya Yayıncılık A.Ş. ve Dinamik Radyo Televizyon A.Ş.'nin ve yetkililerinin bulunduğu Küçükçekmece'deki adrese bomba konulduğu, zaman ayarlı ve parça tesirli bombanın uzmanlarca imha edildiği belirtiliyor. İddianamede Demirtaş'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.



Son Güncelleme: 07.06.2017 14:35
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