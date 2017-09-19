Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106659
ALTIN
146.741
DOLAR
3.4885
STERLİN
4.7192
EURO
4.1802
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep...
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma...
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da...
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852...

Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da geçtiğimiz sene Kasım ayından beri tutukluluk hali devam eden Selahattin Demirtaş 'ın Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.

19 Eylül 2017 Salı 14:16
Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !

Demirtaş'ın davasının 6-8 Ekim olayları davasıyla birleştirilmesi istemiyle dosyanın gittiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, bu olayla ilgili dosyanın birleştirilemeyeceğine karar verdi. Dava dosyası Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Verilen kararla Demirtaş'ın, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı belirtildi.  

Demirtaş'ın dosyasının güvenlik gerekçesiyle gönderildiği Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ile 6-8 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının davasına bakan Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi arasında uyuşmazlığa neden olan dosyada, son kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, verdiği kararda, uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, 'tahrik eden kişiyi, bu suçlara azmetiren sıfatıyla cezalandırılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Bu hüküm uyarınca, 31 nolu fezlekeye konu edilen eylemler yönünden sanık Selahattin Demirtaş'ın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/224 esas sayılı dosyasında yargılanan sanıklarla birlikte yargılanmasında, suçun sabit olup- olmadığı veya nitelendirilmesi açısından yarar bulunmakta ise de, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın hükme bağlandığı, haklarında tefrik kararı verilerek yargılanmalarının ayrı bir dosya üzerinden yürütülmesine karar verilen 3 sanık olduğu, bu aşamada ilgili dosya ile birleştirmede bir yarar bulunmadığı gibi, ilgili dosyanın onaylı bir suretinin dosya arasına celbi ile delillerininin birlikte değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu ve her iki dosyada ortak delillerinin onaylı örenklerinin temin edilebileceği, dava dosyalarının birleştirilmesine yer olmadığına, davaların ayrı ayrı yürütülmesine Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin birleştirme kararının kaldırılmasına kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi." 


Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bu karar ile Demirtaş'ın dosyasının 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği, dosyanın buradan da, reesen birleştirmeyi yapan 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edileceği ve Demirtaş'ı yargılayacak olan bu mahkemenin de, bir duruşma günü belirleyeceği belirtildi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!
Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!
59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları ile ilgili 11 sanık hakim karşısında!
59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları ile ilgili 11 sanık hakim karşısında!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim