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Şehrin göbeğinde genç kızı gasp edip tecavüz ettiler !

İstanbul Maslak'ta korkunç bir olay yaşandı.Dün akşam saatlerinde yolunu kaybeden Kırgız asıllı genç üniversite öğrencisi tecavüz edildi.Genç kız hastaneye kaldırıldı.

20 Ekim 2017 Cuma 16:11
Şehrin göbeğinde genç kızı gasp edip tecavüz ettiler !

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Maslak Büyükdere Caddesi'nde skandal bir olay yaşandı ...

Dün akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de yolunu şaşıran genç üniversite öğrencisi kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tecavüz edildi.Tecavüz ettikten sonra cüzdanını ve paralarını alan saldırgan heryerde aranmaya başlandı.Olay dün akşam Mecidiyeköy'den Maslak'a sevgilisi ile buluşmak için giden Kırgız asıllı üniversite öğrencisinin yolunu kaybetmesi ile başladı.Üst geçitte kimsenin olmadığı sırada üniversite öğrencisi Elmira A.'yı zorla tenhaya çeken saldırgan ilk önce tecavüz etti ardından gasp ederek olay yerinden kaçtı.Bütün çabalarına rağmen saldırganın elinden kaçamayan Elmira A. olay yerinde kendinden geçerek bayıldı.

Yoldan geçen vatandaşların durumu farketmesi üzerine hastaneye kaldırılan Elmira A. polislere verdiği ifadesinde zorla tecavüze uğradığını ve gasp edildiğini söyledi.Polisler saldırganın eşgalini belirledikten sonra heryerde saldırganı aramaya başladılar.

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