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Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken'i 10 Bin Kişi Uğurladı!

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği uzman çavuş Onur Tiken'i, yaklaşık 10 bin kişi uğurladı...

18 Haziran 2017 Pazar 14:54
Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken'i 10 Bin Kişi Uğurladı!

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Onur Tiken'i, Ordu'nun Çatalpınar İlçesi Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı. Babalar Günü'nde şehit oğlunu uğurlayan acılı baba Alaattin Tiken'in feryatları ise yükseldi,

Şehit uzman çavuş Onur Tiken için memleketi Ordu'nun Çatalpınar İlçe merkezindeki stadyumda düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehit babası Alaattin, annesi Esma Tiken ile kardeşleri, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, oğulları şehit olan Esma ve Alaattin Tiken çiftine taziyede bulundu. 

EN ACI BABALAR GÜNÜ

Babalar Günü'nde şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Alaattin Tiken, "Ah canım yavrum, beni bırakıp nereye gidiyorsun, beni de götür canım oğlum" diyerek ağlayıp gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan anne Esma Tiken ise, "Yavrum beni de götür, yavrum beni bırakıp gitme, seni böyle mi karşılayacaktım?" diyerek feryat etti. Esma ve Alaattin Tiken çifti oğullarının tabutuna sarılarak ağladı.

Şehidin fotoğrafını taşıyan nişanlısı Aslı İbaç da sürekli gözyaşı döktü. Üç yıllık uzman çavuş olan şehit Onur Tiken'in, babasının evinin üzerine kat çıkmak için inşaata başladığı ve evin ağustos ayında tamamlanmasının ardından düğün yapmayı planladığı belirildi.

Ailenin 5 çocuğundan en küçüğü olan şehit uzman çavuş Onur Tiken'in, mayıs başında Ordu'ya ablasının düğününe geldiğinde nişanlısı Aslı İbaç ile köyde evlerinin önünde çektirip sosyal medyada 'Aşk ve mutluluk' notuyla paylaştığı fotoğrafı da albümde hatıra olarak kaldı.

Şehit uzman çavuş Onur Tiken'in cenazesi, öğleyin kılınan namaz ardından Çatalpınar İlçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
 



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