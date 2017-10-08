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Şehit Oldukları yerde, İsimleri Ölümsüzleşti!

Şırnak'ta yapımı devam eden 2 tünele şehitlerin ismi verildi. Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin ismi ölümsüzleşti...

08 Ekim 2017 Pazar 14:32
Şehit Oldukları yerde, İsimleri Ölümsüzleşti!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin Şırnak'ta yapımı devam eden tünellere isminlerinin verilmesi üzerine teşekkür açıklaması yaptı.

Genel Başkan Ziya Sözen konuya ilişkin açıklamasında, "Şırnak’ta geçen hafta yapımı devam eden yeni Cizre-Şırnak yolunun güvenliğini sağlarken PKK terör örgütünün saldırısı sonucu Şehit olan Yüzbaşımız Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucumuz Dündar Page’nin isimleri Şehit oldukları bölgede yapımı devam eden iki tüneli verilerek ölümsüzleştirildi.  

Şehitlerimizin isimlerinin bu tünellere verilerek yaşatılmasında emeği geçen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’a, Şırnak Valimiz Sayın Mehmet Aktaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."dedi...

Son Güncelleme: 08.10.2017 14:39
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