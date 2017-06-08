Şehit Annesinden Yürek Dağlayan Sözler : Ben Seni Uçakla mı Gönderdim!

Mardin Dargeçit'te şehit olan jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin'in cenazesi, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan alındıktan sonra araç konvoyu eşliğinde memleketi Burdur merkeze bağlı Güneyyayla Köyü'ne getirildi. Şehit Hikmet Zengin'in cenazesi ilk olarak baba evine getirildi. Müftü Hıdır Bayrak'ın dua etmesinin ardından helallik alındı. Daha sonra köy meydanındaki cenaze törenine geçildi.



SAĞANAK ETKİLİ OLDU



Sağanak altında düzenlenen cenaze törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Garnizon Komutanı Tank Albay Cem Tuce, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tayfun Dündar ile şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Müftü Hıdır Bayrak'ın kıldırdığı namazın ardından Hikmet Zengin'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



FOTOĞRAFINI AMCA OĞLU TAŞIDI



Cenaze töreninde baba Ali Yaver, anne Ayşe ve ikiz kardeşi Emine Zengin Korkut tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin fotoğrafını uzman çavuş olarak Suriye El Bab'da görevli olan amca oğlu Esat Zengin taşıdı.



BABASINA TRAKTÖR ALDI



Şehit Uzman Çavuş Hikmet Zengin'in geçen mayıs ayında izinli olarak geldiği memleketinde babasına Antalya'dan traktör satın aldığı belirtildi. Amca oğlu Ramazan Zengin, "Hikmet ağabeyim kullanması için sürpriz yaparak babasına traktör satın almıştı. 14 bin TL'ye satın alarak babasına hediye etti" dedi.