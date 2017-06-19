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SEGBİS Arıza Verdi, Ilıcak ve Altan Kardeşler Yargılanamadı

FETÖ medya yapılanması davasının ilk duruşması, SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle başlamadan ertelendi...

19 Haziran 2017 Pazartesi 12:36
SEGBİS Arıza Verdi, Ilıcak ve Altan Kardeşler Yargılanamadı

 NAZLI  Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasının ilk duruşması, SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle başlamadan ertelendi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan,  Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan'ın duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman ile firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç, ise duruşmaya gelmedi.Duruşmaya, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç'in de bulunduğu bir çok ülkenin konsolosluk temsilcileri ile CHP Milletvekili Dursun Çiçek de izleyici olarak katıldı.Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklama işlemleri ile başladı. Bu sırada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, ses sisteminde teknik bir arıza olduğunu bu nedenle duruşmaya 14.00'e kadar ara verdiğini söyledi.



Son Güncelleme: 19.06.2017 12:38
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