SEFAKÖY'DE YANGIN: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Görüntü Dökümü: -Olay yeri -Gecekondudan görüntü -İtfaiye ve polis ekipleri -Detaylar