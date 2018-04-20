SEFAKÖY'DE YANGIN: 1 ÖLÜ 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Görüntü Dökümü: -Olay yeri -Gecekondudan görüntü -İtfaiye ve polis ekipleri -Detaylar

SEFAKÖY'DE YANGIN: 1 ÖLÜ 

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Küçükçekmece Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Gecekondudan görüntü
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Detaylar

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