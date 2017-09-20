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Sedat Peker işkence görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu 'Algı çalışması yapıyorlar'

Sosyal medyada paylaşılan işkence görüntüleri dün gündeme bomba gibi düşmüştü.Vidyoda arabanın arkasındaki 2 kişi, aralarına aldıkları kanlar içinde bıraktıkları bir kişiyi "Reis'e nasıl küfredersin" diyerek dövüyor.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:20
Sedat Peker işkence görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu 'Algı çalışması yapıyorlar'

Geçmişte suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla cezaevinde yatan Sedat Peker'e, hakaret ettiği iddia edilen bir kişiye, iki kişi tarafından bir aracın içinde işkence edildiğine dair görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Sedat Peker'in resmi Twitter hesabından da bu paylaşım retweet'lendi. Daha sonra Sedat Peker bir video çekerek işkenceyi reddetti.

YouTube’da ‘FETÖ’ye uyup Sedat Peker’e hakaret eden pavyoncunun hazin sonu’ başlığıyla yayınlanan video daha  sonra kaldırıldı.

Twitter’da ‘SP Burak Özkan’ isimli hesap videoyu, “REİSE ATIP TUTANLAR BU ÜLKEDE EN ÇOK KARDEŞİ OLAN ADAM OLDUĞUNU UNUTUMASINLAR..BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ..” mesajıyla Peker’in resmi hesabını etiketleyerek paylaştı. Peker’in resmi Twitter hesabı da bu tweet’i yeniden paylaştı. Daha sonra Sedat Peker bir video çekerek işkenceyi reddetti.

SEDAT PEKER'DEN AÇIKLAMA

Peker "Şahsıma karşı sosyal medyada algı çalışmasını yapanlar aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar" dedi. Sedat Peker şunları söyledi;

"Bunu yapanlar benim yakınlarımsa kurmak istediğim yeni düzene destek olmayıp sadece köstek olduklarını bilmeliler. Eğer ki bunu yapanlar düşmanlarımsa onları da edebiyete kadar lanetlerim. Şahsıma karşı sosyal medyada algı çalışmasını yapanlar aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar. Ancak kurmak istediğim yeni bir düzenim ve hayallerim var. Bu yüzden dolayı şiddeti reddediyorum."

SEDAT PEKER ADINA İŞKENCE

Videoda kanlar içinde olduğu görülen bir kişi bir aracın arka koltuğunda iki kişi tarafından ‘Sedat Peker'e hakaret ettiği’ gerekçesiyle işkenceye uğruyor. İşkenceyle özür diletilen kişiye yönelik dayak ve küfür devam ediyor. Videoda son olarak bir kişinin “Atalım mı?” dediği duyuluyor.

SAVCILARA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntülere ilişkin savcılara harekete geçme çağrısı yapıldı.

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