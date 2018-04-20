Seçmen 2 Pusulaya Mühür Basacak!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları anlattı.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Elitaş, "İki oy pusulası var. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği pusulası. İttifak Milletvekili pusulasısında yer alacak. Cumhurbaşkanı adaylarını partiler zaten açıkladı. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için şartlar belli. Ya 100 bin imza toplayacaksınız ya da 20 milletvekilinin imzası ile aday gösterileceksiniz" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI PUSULASINDA ADAYIN İSMİ OLACAK"



Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi olacağı bilgisini veren Elitaş, şöyle devam etti:

"Siyasi partiler çıkacak diyecek ki ben Erdoğan'ı destekliyorum. Vatandaşı yöneltecek. Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak, aday ismi yer alacak."