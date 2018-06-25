Nursima ÖZONUR, ANKARA () - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirdi. İnce, "Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK’nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi.

"Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım, bunların hepsi yalandır" diyen İnce, "Böyle bir şey yoktur. Beni tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Yok eşimi kaçırmışlar, yok albaylar beni rehin almışlar. Bunlar birkaç şizofrenin hasta insanların, ciddiye alıp yaymak da problem ama. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yok ben saraya gitmişim falan, bunların hepsi asparagas şeylerdir. 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere bu hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Birinci hedefimiz bu. Bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir, buna inanıyorum. Bunun için uğraşacağım, bunu herkesin böyle bilmesi lazım" dedi.

"TAM ANLAMIYLA BİR TEK ADAM REJİMİNE GEÇİLMİŞTİR"

"Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Türkiye 143 yıldır sürdürdüğü parlamenter sistemle bağını koparmıştır" diye konuşan İnce, "Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Sistemin içinde bir mekanizma yoktur. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya ne yazık ki devam edecektir. Biz mücadele etmeye, halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde yaklaşık her 3 vatandaşımızdan birinin onayını almış biri olarak, tüm vatandaşlarımın takdirini kazanma mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.

"ERDOĞAN'I KUTLARIM TABİ"

Muharrem İnce "Eldeki tutanaklara göre yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Açık ara bir durum var. Bunu kabul etmeyeceksiniz de neyi kabul edeceksiniz galip gelmiştir yapılacak birşey yoktur. Erdoğan'ı kutlarım tabi. Galip geldiğinde kutlamayacaksanız yarışa girmeyeceksin. 41 sene sonra 30 barajını aşan bir Muharrem İnce siyasetten silinir mi? devam mı eder. 50 günlük kampanyada 41 yılık 30 barajını açtık." dedi







Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 12:42