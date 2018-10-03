SBK HOLDİNG'İN AVUKATI: AZİZ YILDIRIM’LA ANLAŞTIK

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve 2’si Yıldırım’a ait 3 şirkete yönelik icra takibi ile haciz işlemi başlatan SBK Holding’in avukatı Mustafa Büyükbaş bir açıklama yaptı. Büyükbaş, “Aziz Yıldırım’ın kefaleti dolayısıyla icra takibi başlatıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda da Aziz Yıldırım ile anlaşma sağlandı. İcra ve haciz işlemi durduruldu" dedi