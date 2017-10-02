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Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'

İstanbul Esenyurt'ta 23 Eylül akşamı, bir hakim ve eski bir savcı tarafından darp edilen 32 yaşındaki L.A., savcılığa ve Hakimler Savcılar Kurulu’na bir şikayette bulundu. 

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:16
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'

Hürriyet.com'un özel haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta 23 Eylül akşamı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görevli bir hakim ve eski bir savcı tarafından darp edilen 32 yaşındaki L.A., savcılığa ve Hakimler Savcılar Kurulu’na bir şikayette bulundu. 

Olaya göre, 23 Eylül akşamı saat 20.00'de İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Hakim A.B., bir yıldır aşk yaşadığı L.A.'yı arayarak görüşmek istedi. Hakim sevgilisi A.B.'nin görüşmeye arabasında eski bir savcı olan İ.T. ile gelmesinden rahatsızlık duyan L.A., bunu sevgilisi ile paylaştı. Hakim A.B.'nin ‘Hadi gel benim eve gidelim. Hep beraber takılalım’ talebini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma devam ederken eski savcı İ.T., genç kadın L.A.'yı darp ett. Genç kadın, Hakim A.B.'nin Ataköy'de bulunan evine götürüldü. O sırada eski savcı İ.T. tomobilden inerek L.A. ve hakim A.B.'den ayrıldı.

'ŞİKAYETÇİ OLMA'

Çift, eve çıkmadan bir süre otomobilde konuşmaya devam etti. Hâkim A.B., L.A.’dan şikayetçi olmamasını isteyerek ‘Eve çıkalım uyuyalım. Cezam neyse çekerim. Sabah gider şikâyet edersin' dedi. Kadının banka hesabına para havalesi yapan Hakim A.B, kadının şikayet başvurusu konusunda ısrarcı olması üzerine L.A.'yı darp etti.

Bu kez de Hakim A.B. tarafından darp edilen L.A., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. L.A.nın yüzündeki morluk, dudağındaki kesik ve kolundaki izler rapora yansıdı. 

KARAKOLDA İŞLEM YAPILMADI

25 Eylül günü saat 00.08’de imza altına alınan rapordan sonra L.A. bu kez karakola giderek şikyette bulunmak istedi ancak Hakim A.B.’nin karakolu araması nedeni ile şikâyet başvurusu alınmadı. Karakolda işlem yapılmayınca İstanbul Adliyesi'ne giden genç kadın, burada görevli başsavcı vekili ile görüşerek şikayet dilekçesini savcılığa sundu. L.A., Hakim A.B.’ye yönelik şikâyet dilekçesini de HSK bürosuna teslim etti. 

'İLİŞKİMİZ YOK, BEN TANIMIYORDUM'

Telefonla ulaşılan Hakim A.B., olay günü kendisini L.A.'nın aradığını ve bildiği kadarı ile bir hayat kadını olduğunu, onları tanıştıranın ise eski savcı İ.T. olduğunu söyledi. Amaçlarının bir mekana gitmek olduğunu söyleyen Hakim A.B. darp olayı olmadığını sadece L.A.'nın ve İ.T'nin tartıştıklarını belirtti.

İstanbul Esenyurt'ta 23 Eylül akşamı bir hakim ve eski bir savcı tarafından darp edilen 32 yaşındaki L.A., savcılığa ve Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayete bulundu.Savcıdan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'

'O BENİ DARP ETTİ'


Rüşvet aldığı gerekçesi ile meslekten çıkarılan eski savcı İ.T. ise, L.A. ile bir arkadaşlık sitesi aracılığı ile tanıştıklarını ve eskortluk yaptığını söyledi. Daha önce yaşanan bir olay neticesinde L.A.'nın arabaya biner binmez küfür etmeye başladığını ve asıl kadının kendisini darp ettiğini söyledi. 

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