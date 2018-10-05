Sauna hırsızlarının çaldığı altın saat tavandan çıktı

ANKARA'da lüks spor salonları ve saunalara müşteri gibi giderek, soyunma odalarındaki şifreli dolaplardan kol saati ve para çaldıkları öne sürülen 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'daki lüks spor salonları ve saunalarda son 3 ay içinde 5 ayrı hırsızlık olayı gerçekleşti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul'dan geldiği belirlenen şüphelilerin lüks spor salonları ve saunalara müşteri kılığında girerek soyunma odalarındaki şifreli dolapları tornavida ile metal kaşık ile açtığını tespit etti. Spor salonları ve saunaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, dolaplardan 2 adet maddi değeri yüksek kol saati, 1 adet altın kol saati ve 3 bin 100 TL para çaldığı belirlenen şüpheli A.Ö., Ş.K. ve İ.K.'yı tekrar hırsızlık yapmak için kente geldiklerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin 5 olayda vatandaşları 250 bin TL zarara uğrattığı belirlenirken, A.Ö. ve Ş.K.'nın kaldıkları evde yapılan aramada 1 adet altın kol saati bulundu. Ayrıca şüphelilerin üzerinden çalıntı olabileceği değerlendirilen 2 adet kol saati ve soyunma odalarındaki dolapları açmada kullanılan bir adet tornavida ve metal kaşık ele geçirildi.

Şüphelilerden 14 suç kaydı olduğu belirlenen ve resmi belgede sahtecilik suçundan aranan A.Ö. ile 3 suç kaydı olan İ.K. ve 3 suç kaydı bulunan Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin saunadaki güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin kaldığı otelde arama

-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()