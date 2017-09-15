Saros Körfezi'ndeki 'sonic tekne' ilgi odağı oldu !

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri rutin gezileri sırasında Saroz körfezi açıklarında radar cihazlarında bir tekne tespit etti.

Yapılan kontrolde Yunanistan'ın Semadirek açıklarında Türk kara suları içinde yakalanan özel teknenin içinde insan olmadığı ve uzaktan uydu yardımı ile hareketi sağlanan bir tekne olduğu anlaşıldı.

Yapılan kontrollerde süper sonic teknenin içerisinde özel haberleşmede kullanılan ve veri iletimini sağlayan sistemlerin kurulu olduğu görüldü. Araştırmada teknenin sahibinin olmadığı veya herhangi bir ülke ile bağlantısının bulunamadığı anlaşıldı.

Radarlar tarafından tespit edilemeyen teknenin yatık motorlu olduğu ve yüksek hıza ulaşabildiği içindeki motordan anlaşılırken, ,haberleşme için kullanılan antenler ve uydu alıcılarının aktif olduğu görüldü. Radara yakalanmaması konusunda konuşan uzmanlar ise "Tekne özel bir yapıya sahip. Radarla tespiti imkansız. Ancak tekne nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı arızaya geçerek stop ediyor ve bu sırada radar tarafından tespit ediliyor. Bunlar insansız hava araçları gibi pilotu bulunmayan araçlar Muhtemelen AB üyesi ülkelerin denizden gelen yasa dışı göçü denetlemek için kara sularımıza sızdırdığı bir araç. Şu anda Sahil Güvenlik tarafından elde tutuluyor. Ve savcılık tarafından konu gizlilik içerisinde yürütülüyor" şeklinde konuştu.