Sarıyer'de yangın ; Ölü ve yaralılar var

Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada gece yarısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın ilk katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi.

Son dakika edinilen bilgilere göre Sarıyer'de 3 katlı bir binanın 1. katında başlayan ve üst kata sıçrayan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan ve isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Dumandan etkilenen yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, isimlerinin Nimet (90) ve Adnan (50) olduğu öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı.