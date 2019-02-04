SARIYER'DE TEKNE YANGINI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi. Görüntü Dökümü: ----------------- -Olay yerinden...