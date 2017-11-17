Galeriler Videolar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106314
ALTIN
160.216
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1227
EURO
4.5829
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk, 7 Altın Top istiyorum ."
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk,...
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu !
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu...
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe şoku !
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe...
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay...
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !

Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu

İstanbul Sarıyer'de son dakika hareketli saatler yaşandığı öğrenildi.Çalıntı kamyonetle caddelerde dolaşan bir kişi polislerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışınca bacağından vurularak durduruldu.

17 Kasım 2017 Cuma 11:18
Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu

İstanbul Ataşehir'de çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü polisler tarafından bacağından vurularak durduruldu.Bacağından yaralanan şahıs gözaltına alındı.

Polislerin dur ihtarına ateş açarak kaçmaya çalışan saldırgan ile polisler arasında kovalamaca başladı.Kaçan saldırganın kamyoneti bırakıp koşarak uzaklaşması üzerine bölgeye özel harekat polisi de sevk edildi.Bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

Şüphelinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı ve şüpheli bacağından vurularak yakalandı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !
Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Acı haber Hakkari'den geldi !
Acı haber Hakkari'den geldi !
SON DAKİKA ... KYK burs sonuçları açıklandı ! KYK burs sonuçları
SON DAKİKA ... KYK burs sonuçları açıklandı ! KYK burs sonuçları
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim