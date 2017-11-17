Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu

İstanbul Ataşehir'de çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü polisler tarafından bacağından vurularak durduruldu.Bacağından yaralanan şahıs gözaltına alındı.
Polislerin dur ihtarına ateş açarak kaçmaya çalışan saldırgan ile polisler arasında kovalamaca başladı.Kaçan saldırganın kamyoneti bırakıp koşarak uzaklaşması üzerine bölgeye özel harekat polisi de sevk edildi.Bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.
Şüphelinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı ve şüpheli bacağından vurularak yakalandı.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.