SARIGÜL: BÜLENT ECEVİT'İN SİYASİ NEZAKETİ VE SİYASİ ZARAFETİNDEN GELİYORUZ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nden istifa ederek Demokratik Sol Parti(DSP)'ye geçen Mustafa Sarıgül, ilk mitingini Kurtuluş'ta yaptı. DSP'nin Seçim Ofisini açan Sarıgül'e İl Başkanı Çiğdem Mercan tarafından DSP rozeti takıldı.

DSP Şişli Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, DSP Şişli seçim ofisini açtıktan sonra Kurtuluş'ta ilk mitingini yaptı.

Mustafa Sarıgül yaptığı konuşmada, "Siyaset yolumuzu tıkamak isteyenlere karşı bana gönlünü açan, bana kalbini açan, bana evini açan siyaset ocağım, Demokratik Sol Parti'nin çok değerli il başkanı, çok değerli yöneticilerimiz, hepinize en içten saygılarımı, hürmetlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki sizin aranızdayım, iyi ki sizin yanınızdayım, iyi ki demokratik soldayım, ne mutlu bana ve arkadaşlarıma. Kardeşlerim, bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?" dedi.

"HERKESE GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK"

Bülent Ecevit'in eski sözlerini hatırlatan Mustafa Sarıgül "Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in ilk adaylığımızda yurttaşlarıma söylediği, "Sarıgül'ü size, Şişli'yi de Sarıgül'e emanet ediyorum" sözü dün gibi gözümün önünde şu an. Rahat uyu Sevgili Genel Başkanım, emanetine dün sahip çıktım, bugün sahip çıkıyorum, yarın da inşallah sahip çıkacağım. Biz Şişli'yi geçmişte hep bu anlayışla yönettik. Kimseye hangi görüştensin, hangi düşüncedensin diye sormadık. Herkese gönlümüzü açtık, herkese kucak açtık ve size 'nasıl yardımcı olabiliriz' diye sorduk. İşte Şişli'de oluşturduğumuz yerel yönetim modelinin sırrı budur. Genç kardeşlerim bugünden itibaren ak güvercinlerimizle kapı kapı dolaşacağız yeni Şişli'yi anlatacağız. Şunu asla unutmayın rahmetti Bülent Ecevit'in siyasi nezaketi ve siyasi zarafetinden geliyoruz." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından DSP İl Başkanı Çiğdem Mercan Tarafından Mustafa Sarıgül'e DSP rozeti takıldı.



Görüntü Dökümü:

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DSP Şişli Seçim Ofisi

Mustafa Sarıgül'ün seçim ofisinin önüne gelmesi

Slogan atılması

Toplanan kalabalıktan görüntü

Miting meydanına gidilmesi

Mustafa Sarıgül'ün konuşması

DSP rozetinin takılması

Genel ve detaylar





