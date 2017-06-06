Sarallar ve Şahinler Adliyede, Komandolar Nöbette!

Sedat Şahin grubu ve Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması başladı. Aralarında Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 43'ü tutuklu 74 sanıklı davada her iki guruba mensup yüzer kişi de adliyeye geldi. Polis ekipleri davanın bulunduğu katta geniş güvenlik önlemi alarak, izleyicilerin duruşma salonuna girmesine izin vermezken, yan yana gelmeleri de önlendi.Komandolar da adliyede nöbet tuttarken, gruplar, koridorun ayrı noktalarında bekletiliyor.

SEDAT ŞAHİN DURUŞMAYA GETİRİLMEMESİNE AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ



Duruşma salonunda tutuklu sanıkların her birisinin arasına bir jandarma görevlisi oturdu. Geçen hafta yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Sedat Şahin, duruşmaya getirilmedi. Mahkeme başkanı, Şahin'in duruşmaya az bir zaman kala gözaltına alındığını ve tutuklandığının kendi mahkemelerine geç ulaştığını belirterek, Şahin'in hazır edilemediğini açıkladı. Bu durum üzerine söz alan Şahin'in avukatları, müvekkilin yokluğunda yapılacak yargılamanın, alınacak beyanların usule aykırı olduğunu belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti. Aksi durumda duruşmadan ayrılacaklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Şahin'in SEGBİS'le duruşmaya bağlanması için duruşmaya kısa bir ara verdi.

"BABANIN OLMADIĞI YERDE SAVUNMA YAPMANIN NE ANLAMI VAR"



Bu sırada sanıklar arasında bulunan bir kişi de, "Babamın olmadığı yerde hiç bir avukat savunma yapmayacak, eşit olmadıktan sonra yargılanmanın ne anlamı var"" dediği duyuldu.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek," "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak," "Kasten adam öldürme," "Kasten adam öldürmeye teşebbüs," "Yağma," "Yağma amaçlı tehdit," "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek," "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Sarallar'ın lideri olarak gösterilen Alaattin Saral hakkında yakalama kararı çıkartıldı.