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Şanlıurfa Valiliği'nden vatandaşlara 'Bayrak' çağrısı !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa Vallliği'nden vatandaşlara 'Bayrak' çağrısı geldi.Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaları için çağrıda bulunuldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:35
Şanlıurfa Valiliği'nden vatandaşlara 'Bayrak' çağrısı !

Şanlıurfa Valiliği, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekat’ nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asmasını istedi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN 'BAYRAK' ÇAĞRISI

Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin'e yönelik olarak "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

Harekâtı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi ve manevi desteğini bildirmek anlamında Şanlıurfa'mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve desteğini bekliyoruz.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Son Güncelleme: 22.01.2018 11:39
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