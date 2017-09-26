İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PYD kontrolündeki Rasulayn kentinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 terörist güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A., İ.Ş.A. ve A.E.M. tutuklanarak cezaevine konulurken, 18 yaşından küçük diğer şüpheli İ.E.M. ise sınır dışı edildi.
Şanlıurfa'da PYD/YPG operasyonu: 3 kişi tutuklu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
26 Eylül 2017 Salı 14:36