Şanlıurfa'da meydan savaşı ... Liseli gençler birbirine girdi !

Son dakika edinilen bilgilere göre Şanlıurfa'da lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve öğrencilerin birbirine kemerle vurduğu kavgada 3 kişi yaralandığı öğrenildi.