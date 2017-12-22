Şanlıurfa'da meydan savaşı ... Liseli gençler birbirine girdi !

Karaköprü ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Topçu Meydanı’nda liseli gençler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı.Son dakika edinilen bilgilere göre Şanlıurfa'da lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve öğrencilerin birbirine kemerle vurduğu kavgada 3 kişi yaralandığı öğrenildi.
Meydanda buluşan gençler arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.Öğrenciler kemerleri çıkarıp birbirine vurmaya başladı.Çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, öğrencileri ayırırken sağlık ekibi de yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.
Polis kavgaya karışan öğrencileri araştırmaya başladı.