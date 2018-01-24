Şanlıurfa'da kudus alarmı !

Edinilen bilgilere göre ilçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal Mahallesi'nde 2 çocuk, yeni doğum yapan köpeğin yanına gidip yavrularını kontrol ederken saldırıya uğradılar. Saldırı sonucu köpek, iki küçük çocuğu el, kol ve baş bölgelerinden ısırdı.

Yaralı çocuklar, köylüler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Saldırgan köpeğin bir süre sonra ölmesi üzerine, yetkililer tarafından tetkiklerin yapılması amacıyla köpekten numuneler alındı.Numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne yollandı. Tetkikler sonucu saldırgan köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı.

O çevrede yaşayan vatandaşların verdiği bilgilere göre, köyde köpeğin ısırdığı iki çocuk ile çocukların kanının temas ettiği 13 kişi gözetim altına alınarak, tedavi ediliyor.