Şanlıurfa'da korkunç kaza ! 14 işci yaralandı ...

ŞANLIURFA'DA KORKUNÇ KAZA

Şanlıurfa'da bu sabah korkunç bir kaza meydana geldi.Şanlıurfa-Suruç karayolunun 9'ncu kilometresinde işcileri inşaat sahasına götüren servisin şarampole yuvarlanması sonucu 14 işci yaralandı.Çevredekilerin kazayı görür görmez sağlık ekiplerine haber vermesi olası bir can kaybının yaşanmamasına neden oldu.Vatandaşların sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinden hastanelere taşınan yaralılardan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.