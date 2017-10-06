Şanlıurfa'da Konteyner Okul!

Şanlıurfa Merkez'de 30 dersliği ve bin 500 öğrencisi bulunan Süleymaniye İlkokulu'nda, dersliklerin yetersiz olması nedeniyle okul bahçesine ek olarak konteyner sınıflar kuruldu. Bu duruma tepki gösteren öğrenci velileri, okul bahçesinde toplanarak çocuklarının bu şekilde eğitim görmesini protesto etti. Kış aylarında konteynerların soğuk olacağına vurgu yapan öğrenci velileri, çocuklarının bir an evvel sağlıklı bir yapı içinde eğitim görmelerini istediklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne konu ile ilgili müracaat ettiklerini belirten öğrenci velisi Fatma Kaya, Suriyeli öğrencilerin okula gelmesi üzerine çocuklarını konteynerlara koyduklarını ifade etti. Durumun çözülmemesi halinde çocuklarını okula yollamayacaklarını söyleyen Kaya, çocuklarının ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeye başladığını savundu.