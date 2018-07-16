Samsung Zamlı Telefon Fiyatlarını Açıkladı

Geçen perşembe günü Apple ürünleri ile birlikte Samsung’a da bir zam yapılmıştı. Samsung yeni ücret tarifesini duyurdu. Şirketin Türkiye’de satılan Galaxy Note 8, Galxy S9 ve Galaxy S9+ model telefonlarında fiyatlar yükseldi. İşte yeni fiyatlar:
APPLE’A YÜZDE 23 ZAM GELMİŞTİ
Geçen hafta Apple ürünlerine de yüzde 23 oranında zam gelmişti. Yapılan zammın ardından, iPhone X (64 GB) 7.499 TL’ye yükselirken aynı modelin 256 GB’lık telefonu 8.599 TL’ye çıkmıştı.
64 GB’lık iPhone 8, 5.199 TL’ye çıkarken aynı hafızaya sahip iPhone 8 Plus da 5.899 TL yükselmişti.
Apple Watch 3’ün fiyatı ise 1.999 TL’ye çıkmıştı.Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 13:36