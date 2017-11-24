Samsun'dan acı haber ..Genç öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti !

Samsun'dan acı haber geldi ...Geçtimiz pazar günü Samsun'un Atakum İlçesi'nde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 27 yaşındaki genç ingilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik bugün hayatını kaybetti.Merve Çelik tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun'da Çarşamba 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik okuldan çıktıktan sonra evine giderken kendisine otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çelik, çağırılan ambulansla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.5 gündür tedavi altında olan Merve öğretmenden kötü haber bugün geldi.

Merve Mercan Çelik'in, polis memuru Erhan Çelik ile geçen yıl dünya evine girdiği ve çiftin Zeynep adını verdikleri 9 aylık kızları olduğu bildirildi.