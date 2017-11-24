Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104553
ALTIN
163.855
DOLAR
3.9484
STERLİN
5.2660
EURO
4.6860
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Primler yattı , Robin van Persie idmana çıktı !
Primler yattı , Robin van...
Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl hapis cezası !
Ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl...
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor...

Samsun'dan acı haber ..Genç öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti !

Samsun'dan acı haber geldi.Geçtiğimiz günlerde Samsun'da trafik kazası geçiren ve 5 gündür tedavi altında olan 27 yaşındaki genç ingilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik hayatını kaybetti.

24 Kasım 2017 Cuma 09:19
Samsun'dan acı haber ..Genç öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti !

Samsun'dan acı haber geldi ...Geçtimiz pazar günü Samsun'un Atakum İlçesi'nde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 27 yaşındaki genç ingilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik bugün hayatını kaybetti.Merve Çelik tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun'da Çarşamba 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik okuldan çıktıktan sonra evine giderken kendisine otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çelik, çağırılan ambulansla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.5 gündür tedavi altında olan Merve öğretmenden kötü haber bugün geldi.

Merve Mercan Çelik'in, polis memuru Erhan Çelik ile geçen yıl dünya evine girdiği ve çiftin Zeynep adını verdikleri 9 aylık kızları olduğu bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de büyük terör operasyonu ; Çok sayıda gözaltı var !
İzmir'de büyük terör operasyonu ; Çok sayıda gözaltı var !
Van'da büyük uyuşturucu operasyonu ! Yarım ton eroin ele geçirildi
Van'da büyük uyuşturucu operasyonu ! Yarım ton eroin ele geçirildi
Merak Akşener'den Devlet Bahçeli'ye sert sözler ; 'Terbiyesiz'
Merak Akşener'den Devlet Bahçeli'ye sert sözler ; 'Terbiyesiz'
Son dakika İstanbul'da silahlı saldırı !
Son dakika İstanbul'da silahlı saldırı !
HDP'li vekil Meclis'te PYD'yi savundu ! Meclis'te gergin anlar ...
HDP'li vekil Meclis'te PYD'yi savundu ! Meclis'te gergin anlar ...
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu !
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu !
Devlet Bahçeli'den o slogana tepki geldi !
Devlet Bahçeli'den o slogana tepki geldi !
Manisa'da korkunç kaza ! Karikatürist Ertan Aydın hayatını kaybetti
Manisa'da korkunç kaza ! Karikatürist Ertan Aydın hayatını kaybetti
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim