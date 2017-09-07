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Samsun'da fındık işçilerine silahlı saldırı! 1 kişi öldü ,1 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde fındık işcisi olarak çalışan işcilerin kaldığı çadırlara silahlı saldırı düzenlendi.Saldırı sonucu 1 kişi yaralandı 1 kişi de öldü .

07 Eylül 2017 Perşembe 12:15
Samsun'da fındık işçilerine silahlı saldırı! 1 kişi öldü ,1 kişi yaralandı

Olay Samsun'un Terme İlçesi Bafracalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan fındık işçisi olarak Bafracalı Mahallesi'nde gelen ve çadırda kalan ailelere kaldıkları yerin karşı tarafında bulunan Şuaiypli Mahallesi tarafından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfeklerle ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında aynı çadırda bulunan 36 yaşındaki Perihan Akın ve 27 yaşındaki Nurcan Patak yaralandı. Yaralılardan Perihan Akın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Nurcan Patak ambulansla Terme İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Nurcan Patak hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Perihan Akın'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili yaptığı araştırma da şüpheli olduğu iddia edilen Yüksel Y. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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