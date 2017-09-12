Samsun'da FETÖ operasyonu : 19 kişi adliyeye sevk edildi !

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları" iddia edilen şahıslara yönelik 6 gün önce 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında aralarında öğrenci ve özel sektör çalışanlarının olduğu 5'i bayan 19 kişi gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 19 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.