Samsun'da FETÖ Operasyonu: 16 Kişi Gözaltında!

Samsun kent merkezinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çok sayıda adrese baskın yapıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen, içlerinde 1 avukat, 1 emekli öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 6'sı kadın toplam 16 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sayısında artış olabiceği bildirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ise alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.