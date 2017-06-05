Samsun'da Bonzai Çetesine Büyük Darbe

SAMSUN merkezli ve İstanbul'da yapılan operasyonda 4 kilo bonzai ele geçirildi. Polis tarafında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirleyip 1 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sırasında iddiaya göre İstanbul'da oturan Umut D.'nin (26), Samsun'da oturan Okan G.'ye (32) otobüsle uyuşturucu gönderdiği belirlendi. Bunun üzerine sivil ekipler 8 gün önce Ankara yolu üzerinde pusu kurdu.



Umut D.'nin gönderdiği uyuşturucuyu Samsun'a getiren Ertuğrul Gazi Arslan K. (19) Çakallı Mevkii'nde otobüsten inip kendisini otomobilde bekleyen Okan G. ve Necmi A.'ya (23) 40 bin paket haline getirilebilen 4 kilo bonzaiyi teslim ederken sivil ekipler tarafından suçüstü yakalandı.



Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Uyuşturucuyu gönderen Umut D.'de İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınarak Samsun'a getirildi. Soruşturmayı genişleten polis 4 kilo bonzaiyi Samsun'da piyasaya sürecek olan torbacı ve kurye oldukları belirlenen Gökhan İ. (23), Gürkan Gökay G. (26), Mert Can D. (19), Soner B. (29), İbrahim A. (23) ve Hasan P.'yi de (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 31 gram bonzai, 297 adet ecstacy hap ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.