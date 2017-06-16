Sakarya Hendek'te Suriyeli Kavgası : Yaralılar ve Gözaltılar Var!

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde bir fabrikada bölüm sorumlusuyla kavga eden Suriyeli işçinin, yakınlarıyla birlikte gelip işçilerin bulunduğu servise taş ve sopalarla saldırdığı olayın ardından, akşam da gerginlik yaşandı. Hendek ilçe merkezinde toplanan yüzlerce kişi, yoldan geçen 6 Suriyeli sığınmacıyı darp etti. Ardından Suriyeli ailelerin kaldığı evlere yönelen kalabalık, 3 eve zorla girerek içeride bulunanları darp etti.



Olaylara müdahale eden polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri olayları kontrol altına almakta zorlanınca, ilçeye çevre ilçelerden ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi. Polisin aldığı sıkı önlemler ve yapılan görüşmeler sonucu kalabalık dağıldı.

