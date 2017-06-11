Sakarya'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu

SAKARYA'da fuhuş ihbarı üzerine polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonda 11'i kadın 14 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aldıkları fuhuş ihbarları üzerine kent genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Ekipler ilk olarak kent merkezinde faaliyette olan 4 masaj salonuna düzenlenen baskında 11'i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda 2 masaj salonuna daha operasyon düzenleyen polis, bu işletmelerin sahibi İ.İ ve S.İ isimli çifti de gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 kişi tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ayrıca baskın yapılan 6 masaj salonu, Sakarya Valiliğince yapılan çalışmayla kapatıldı.