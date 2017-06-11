Galeriler Videolar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
98943
ALTIN
144.044
DOLAR
3.5389
STERLİN
4.5048
EURO
3.9626
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1...
Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla Yaraladı!
Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla...
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10 Bin Polis Uygulama Yaptı
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10...
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular...
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!

Sakarya'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu

Sakarya polisi, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda 11'i kadın 14 kişi gözaltına alındı...

11 Haziran 2017 Pazar 18:21
Sakarya'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu

SAKARYA'da fuhuş ihbarı üzerine polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonda 11'i kadın 14 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aldıkları fuhuş ihbarları üzerine kent genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Ekipler ilk olarak kent merkezinde faaliyette olan 4 masaj salonuna düzenlenen baskında 11'i  kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda 2 masaj salonuna daha operasyon düzenleyen polis, bu işletmelerin sahibi İ.İ ve S.İ isimli çifti de gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 kişi tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca baskın yapılan 6 masaj salonu, Sakarya Valiliğince yapılan çalışmayla kapatıldı.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın Hain Eylemi Son Anda Önlendi!
PKK'nın Hain Eylemi Son Anda Önlendi!
İstanbul'da Bir Gecede 248 Adrese Kumar Operasyonu
İstanbul'da Bir Gecede 248 Adrese Kumar Operasyonu
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı
Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla Yaraladı!
Kocasına Kızan Kadın Kendini Bıçakla Yaraladı!
Adıyaman'da Büyük Kumar Operasyonu : 60 Gözaltı
Adıyaman'da Büyük Kumar Operasyonu : 60 Gözaltı
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10 Bin Polis Uygulama Yaptı
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10 Bin Polis Uygulama Yaptı
İran Eylemlerini Planlayan DEAŞ'lı Terörist Öldürüldü!
İran Eylemlerini Planlayan DEAŞ'lı Terörist Öldürüldü!
İbrahim Kalın'dan Batı Medyasına PKK Tepkisi
İbrahim Kalın'dan Batı Medyasına PKK Tepkisi
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim