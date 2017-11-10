Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108949
ALTIN
158.604
DOLAR
3.8591
STERLİN
5.1004
EURO
4.4966
Son dakika ... Mardin'de korkunç kaza !
Son dakika ... Mardin'de korkunç...
Avcılar'da korku dolu anlar ; Doğalgaz borusu patladı !
Avcılar'da korku dolu anlar ;...
HDP'li vekil terörist cenazesinde !
HDP'li vekil terörist cenazesinde !
Serkan Uman'ın Yeni Kitabı 'Herşeye Rağmen Yaşam' Çıktı!
Serkan Uman'ın Yeni Kitabı 'Herşeye...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor...

Sakarya'da korkunç olay ! Evde iki ceset bulundu

Sakarya'da korkunç olay ,,Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde bir apartmanın dairesinde bir erkek ve bir kadın cesedi bulundu.İlk belirlemelere göre 2 kişinin silahla öldürüldüğü öğrenildi.

10 Kasım 2017 Cuma 17:26
Sakarya'da korkunç olay ! Evde iki ceset bulundu

Sakarya'da sır ölüm ...Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde bir apartman dairesinde  bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 kişinin cesedi bulundu.İlk belirlemelere göre öldürülen kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Yaşanan bu korkunç hadise sonrasında olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evdek korkunç manzarayla karşılaştı.Sağlık ekiplerinin çalışmalarından sonra ölen iki kişinin Manolya Sarı ile Erol Bilek olduğu tespit edildi. Erol Bilek'in mimar Manolya Sarı ile birlikte olduğu ve beraber müteahhitlik yaptıkları öğrenildi.

Cinayetin kim tarafından işlendiği ise henüz bilinmiyor.Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı,

Konuyla ilgili polisin soruşturma başlatttığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 10.11.2017 17:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika ... Mardin'de korkunç kaza !
Son dakika ... Mardin'de korkunç kaza !
Avcılar'da korku dolu anlar ; Doğalgaz borusu patladı !
Avcılar'da korku dolu anlar ; Doğalgaz borusu patladı !
HDP'li vekil terörist cenazesinde !
HDP'li vekil terörist cenazesinde !
Mavi Balina oyunu 17 yaşındaki İbrahim'in hayatına neden oldu !
Mavi Balina oyunu 17 yaşındaki İbrahim'in hayatına neden oldu !
İstanbul'da büyük DEAŞ operasyonu !
İstanbul'da büyük DEAŞ operasyonu !
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı !
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Anıtkabir mesajını okudu !
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Anıtkabir mesajını okudu !
Devlet erkanı 10 Kasım için Anıtkabir'de !
Devlet erkanı 10 Kasım için Anıtkabir'de !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazi'lere yapılan saldırı ile ilgili sert açıklamalar !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazi'lere yapılan saldırı ile ilgili sert açıklamalar !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim