Sakarya'da korkunç olay ! Evde iki ceset bulundu

Sakarya'da sır ölüm ...Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde bir apartman dairesinde bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 kişinin cesedi bulundu.İlk belirlemelere göre öldürülen kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Yaşanan bu korkunç hadise sonrasında olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evdek korkunç manzarayla karşılaştı.Sağlık ekiplerinin çalışmalarından sonra ölen iki kişinin Manolya Sarı ile Erol Bilek olduğu tespit edildi. Erol Bilek'in mimar Manolya Sarı ile birlikte olduğu ve beraber müteahhitlik yaptıkları öğrenildi.

Cinayetin kim tarafından işlendiği ise henüz bilinmiyor.Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı,

Konuyla ilgili polisin soruşturma başlatttığı öğrenildi.