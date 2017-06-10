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Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!

Diyarbakır'da sahurda sıra kavgası yüzünden çatışan ve 1 davulcunun hayatını kaybettiği olayda 7 kişi tutuklandı...

10 Haziran 2017 Cumartesi 13:35
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!

 DİYARBAKIR'da salı gecesi sahurda Ramazan davulcuları arasında yer kavgası nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 132'nci sokakta sahurda davul çalan iki grup arasında yer kavgası yüzünden çıkan silahlı çatışmada Serdar Parlak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Cinayet sonrası geniş çaplı araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, aralarında davulcuların da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen 11 kişiden, aralarında davulcuların da olduğu E.P., E.K., A.K., A. K.,M.Ş.D., M.S., R. S. olmak üzere 7 kişi tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.



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