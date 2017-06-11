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Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı

BEYOĞLU'nda  sahurda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

11 Haziran 2017 Pazar 09:20
Sahurda Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı

Olay Kasımpaşa, Küçükpiyale Mahallesi, Kızılay Meydanı'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile meydana gelen bir grup ile sahur için meydanda bulunan başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Erdem Zil karın bölgesinden silahla vurularak ağır şekilde yaralanırken,  ismi öğrenilemeyen bir kişi de bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheliler daha sonra geldikleri otomobil ile uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  

Olayda ağır şekilde yaralanan Zil, çevredeki vatandaşlar tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, bacağından vurulan yaralı ise ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ameliyata alınan Erdem Zil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanığı vatandaşlardan bilgi alarak çevrede delil araştırması yaptı. 

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin bulunduğu otomobil ise bir süre sonra  Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna geldi. İstasyondan yakıt aldıktan sonra ücreti ödemeyen şüpheliler ile istasyon görevlisi arasında tartışma çıktı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşılarında polisi görünce kaçmaya çalışan şüphelilerden  1'i yakalanırken diğer şüpheliler otomobil ile kayıplara karıştı. Silahlı ile birlikte yakalanan şüpheli kelepçelenerek Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 11.06.2017 09:26
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