Sahte Polisler bBirbirini Dolandırdı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ‘Son alo’ ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyon düzenledi.Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri tehdidiyle para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1’i kadın 59 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 52’si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polisin çeteyi çökertmek için yaptığı çalışma sırasında dolandırıcıların birbirini de dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların bir kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp onu PKK ile korkutup 247 bin lirayı parayı Osman K.’nin hesabına yatırttı. Kendilerini polis olarak tanıtan ve parayı yatırtan İsmet A. ile Mert A.’nın daha sonra Osman K.’yi arayarak gidip bankadan hesabına yatan parayı çekmesini istedi. Osman A. bankaya giderek paranın 137 bin lirasını çekti.Ancak banka dışında kendisini bekleyen zanlılara bir problem olduğunu, parayı çekemediğini söyleyerek parayı onlara vermedi. Daha sonra ise bankanın önüne gelen otomobile hızla binerek olay yerinden kaçtı. Bunu fark eden diğer zanlılar otomobilin üzerine atlayıp durdurmak istedi ancak Osman K. kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Operasyonla yakalanan zanlılar tutuklanırken, bankada kalan 110 bin lira polis tarafından sahibine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 13:14