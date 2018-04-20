 SAHTE PARFÜM SATICILARI TAKSİM'İ KARIŞTIRDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,()
Taksim Meydanı'nda sahte parfüm satan kişiler arasında kavga çıktı.
Taksim Meydanı ve Talimhane girişinde özellikle turistlere sahte parfüm satmaya çalışan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönerken taraflar tekme tokat birbirine girdi. Toplanan kalabalığı görüp gelen polis tarafları uzaklaştırdı. Polisin ayrılmasının ardından parfüm satıcıları tekrar işe koyuldu.
Görüntü dökümü
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-Kişiler arasında çıkan tartışma
-Kavga
-Araya girenler
-Polisin gelmesi
-Toplanan kalabalık
-Talimhane girişi Ve Taksim Meydanı'nda turistlere parfüm satmaya çalışanlar
-Genel ve detay görüntüler