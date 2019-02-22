Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan H3N2 virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fransa'da H3N2 virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin ölümüne yol açması ile ilgili olarak, Avrupa'daki virüsün Türkiye için bir risk oluşturmadığını söyledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden 600 yataklı hastane inşaatında inceleme yapan Bakan Koca, daha sonra Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir basın mensubunun Fransa'da 2 bin 800 kişinin ölümüne neden olan H3N2 virüsü ile ilgili sorusunu üzerine şöyle konuştu:

"Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarı ile ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyreden ve genelde bir dönem 2009'da H1N1 salgını dünyada yaygın olmuştu. Hayvanlardan insana geçme şekli ile ve hatta 'Domuz Gribi' adı almıştı. Bu süreçte bizde çok az görülen, normalde mevsimsel bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde H3N2 olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de bu günlerde yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şuan risk oluşturmuyor. Bununla ilgili ulusal grip eylem planımız devrede" dedi.

'YILDIZ TİLBE'YE AİLE HEKİMİ TAVSİYESİ'

Bakan Koca, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin twitter hesabından yaptığı, 'Domuz yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak, sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak hastayız. Ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava, hayrına, Allah rızası için dağıtsa ya. Valla, lütfen' şeklindeki paylaşıma ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Grip salgını ile ilgili bir salgın olmadığını, riskli olan hastaların hekim kontrolünde aşı yaptırabileceğini ve şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacının hekim uygun görüyor ise ücretsiz zaten veriyoruz. Sayın Yıldız Hanım, aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz alabilir veya herhangi bir hekim reçete ile yazdığında geri ödeme kurumu da bunu ödüyor. Gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı."

Görüntü Dökümü

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- Hastane inşaatının görüntüleri

- Bakan Koca'nın yetkililerden bilgi alması

- Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Valilikte, protokolün genel görüntüsü

- Bakan Koca'nın açıklaması

SÜRE: 04'31" BOYUT: 491 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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