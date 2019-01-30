SADABAT VİYADÜĞÜ'NDE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSIYOR

  Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL,() Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol...

SADABAT VİYADÜĞÜ'NDE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSIYOR

 

Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL,()
Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyruları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçlar 
-Trafikten detaylar
-Kaza yapan araçların sürücüleri 
-Genel ve detaylar

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