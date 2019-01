Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (2)

KARAMOLLAOĞLU: İKTİDAR BELEDİYELERİN BÜYÜK BİR KISMINI KAYBEDECEK

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da otelde düzenlenen, 'İl Başkanları, İl Müfettişleri ve Genel İdare Kurulu' toplantısında 70 belediye başkan adayını açıkladı. Karamollaoğlu, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimler önemli bir dönemde yapılıyor. Çünkü, ülkemizin problemleri ne yazık ki azalmıyor, artıyor. İktidar 'herhangi bir krizle karşı karşıya değiliz' dese de vatandaşın yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında, geçmişteki krizlerden daha ağır krizle karşı karşıyayız. İktidar sahiplerinin bir eli yağda bir eli balda. Onlar sıkıntı çekmiyor olabilirler; ama vatandaş sıkıntı çekiyor. İktidar ne kadar kabul etmese de bütçe rakamları krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Borçlarımız artıyor. 137 milyar faiz borcu olmuş. Bunlar ciddi rakamlar" dedi.

'ENFLASYON YÜZDE 68'LERDE'

İktidarın enflasyon rakamlarını yüzde 21.5 olarak açıklandığını, ancak bağımsız kuruluşların yaptığı ölçümlerde enflasyonun yüzde 68'lerde olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Memura yapılan zammı enflasyonu gördüğünüz zaman kabul etmek mümkün değil. Bu rakamların abartıldığını söyleyebilirler; ancak insanımız yaşayarak bunu görüyor. Siz hangi türküyü söylerseniz söyleyin vatandaşın derdine bu sözleriniz derman olmuyor. Pazara çıktığı zaman insanımız düne kadar doldurduğu fileyi bugün iki misli fiyatla zor dolduruyor. İnsanımız buna bir noktaya kadar tahammül eder. Tamam vatandaşlarımızda geçmişte çektiği sıkıntıların çözülmesinin bir memnuniyeti var. Buna 'yok' diyemeyiz. Ancak bu insanımızın huzura kavuştuğu anlamına gelmez. İsraftan bahsediyorlar; ama iki misli israf yapıyorlar. Belediyelerin yolsuzlukları ayyuka çıkmış. 'Buna izin vermeyeceğiz' diyorlar ancak insanları aldatmaya devam ediyorlar. 'İstanbul'a ihanet ettik' diyorlar; ama ihanet sanki bir meziyetmiş gibi halen ihanet etmekten vazgeçmiyorlar. Hadi bizi ve garibanı kandırıyorsunuz Cenabı Hakkı da mı kandıracaksınız."

'YOLSUZLUKLARI BİTİRMEK İŞLERİNE GELMİYOR'

Böyle bir ortamda yapılacak seçimlerin önemini tekrar vurgulayan Karamollaoğlu, "Elbette bu seçim sonuçlarıyla yönetim değişmeyecek. Ancak kaybederlerse bu, mahalli idarelerdeki yolsuzlukların önüne geçmek anlamına gelecek. Yolsuzlukları bitirmek bunların işine gelmiyor. Adalet sarayları kurdular; ama adaleti sağlayamadılar. Eğitimi bir türlü düzeltemediler. Ekonomi güçlüymüş. Hadi oradan nerde güçlü. İşlerine gelen rakamları söylüyorlar; ama ithalat ve ihracat rakamları onları yalanlıyor. Savunma sanayimiz için çok önemli olan milli görüşün kurduğu tesisleri özelleştirmek istiyorlar. Bunlardan biri Sakarya'daki tank palet fabrikası. 'Bunlar özelleştirilirse savunma sanayi alanında bir daha hamle yapamayız' diye düşünmüyorlar. Siz bu fabrikaları özelleştirerek en büyük ihaneti yapmış oluyorsunuz" dedi.

'FİRMALAR KONKORDATO İLAN EDİYOR'

Konuşmasında Türkiye'nin bir numaralı meselesinin borç yükü olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Firmalar konkordato ilan ediyor. Bu zincirleme bir şekilde büyüyor. Esnaf perişan, çiftçi bitti, sanayici yok oluyor. Geliri giderini karşılamadığı için iflas noktasına gelmiş. Nasıl düzelteceksiniz bunu? Klasik kapitalist mantıkla bunu düzeltemezsiniz. Bu meseleye devlet müdahale etmeden çözüm sağlanamaz. Devlet müdahale edecek. Borcu konsolide edecek. Bunu ABD yaptı, Avrupa da yapmak zorunda kaldı. Kamu sektörü olarak devlet bunu üstlenirse mesele çözülür; ancak bunu bankalara ve şahıslara bağlarsanız bu sorun artar" dedi.

'BELEDİYECİLİK NASIL YAPILIR GÖSTERECEĞİZ'

Yerel seçimlerde iktidara bir ders verilmesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, "Bu dersi SP verecek. Herkes biliyor ki, problemlerin çözümü SP'de. Bütün gücümüzle en güçlü adayları bulmak için çaba sarf ettik. Bu seçimler, inşallah milli görüş belediyeciliğinin zirveye çıktığı bir seçim olacak. Adalet vazgeçmeyeceğimiz ilkemiz olacak. Her vatandaşımıza eşit yaklaşıp, herkesi kucaklayacağız. Her insana kapımız açık olacak. İnsanımızın her derdiyle dertleneceğiz. Bu şartlarda bile belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz. İktidar belediyelerin büyük bir kısmını kaybedecek ve milli görüş belediyeciliği bizimle yeniden şahlanacak. Bu değişiklik Türkiye'de iktidar değişikliğinin sinyalini verecek" dedi.



Görüntü Dökümü

--------

Karamanoğlu'nun konuşması

Detaylar

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()