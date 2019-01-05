Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1) SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı. İl belediye başkan adayları şöyle: Eskişehir Büyükşehir...

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)

SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı.
İl belediye başkan adayları şöyle:
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk,
Tokat: Alparslan Akgüz
Karabük: Mehmet Yüce
Karaman: Şaban Şahin
Hakkari: Rahmi Çiftçi
Çankırı: Mustafa Ünver
Isparta: Faruk Algınkılıç
Edirne: Mansur İriş
Bitlis: Yaşar Buhan
Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()

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