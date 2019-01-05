Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1) SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı. İl belediye başkan adayları şöyle: Eskişehir Büyükşehir...