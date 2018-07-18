S400’lerin Parası Bedelliden

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu. Bedellide şartlar 25 yaş ve 15 bin TL olarak belirlendi. Bunun yanında bedelliden yararlanacak olan vatandaşlar 28 gün askerlik yapacak.

1 MİLYON 324 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş düzenlemenin 1 milyon 324 bin kişiyi kapsadığını söyledi. Kişi başı 15 bin TL’den hesaplandığında devletin kasasına bedelli askerlikten 19.8 milyar TL para girecek.

S400’LERİN PARASI ÇIKTI

Daha önce yapılan açıklamalarda bedelliden gelecek olan paranın savunma sanayinde kullanılacağı belirtiliyordu. 19.8 milyar TL bugünün dolar kuru üzerinde hesaplandığında (4.80) 4.1 milyar dolar yapıyor. Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan S400’lerin maliyeti ise 2,5 milyar dolar. Yani bedelli askerlikten gelen parayla S400 sistemlerinin maliyeti karşılanabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 12:14